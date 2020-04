„Die nächste abstoßende Tat“: AfD meldet Brandanschlag auf Auto von Politiker Hansel in Berlin

Das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Hansel, ist in der Nacht zu Montag in Schöneberg angezündet worden. Die Informationen der Polizei bestätigte auch die Partei.

Am frühen Montagmorgen teilte die Polizei mit, dass ein Auto in Schöneberg angezündet worden sei.

„Gegen 3.55 Uhr bemerkte ein Passant Rauch an einem in der Eisenacher Straße geparkten Jaguar aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr“, hieß es.

Die Polizei nannte den Namen des Autobesitzers nicht. Eine politische Tatmotivation kann jedoch laut der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der für Taten von politischen Extremisten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.

AfD-Reaktionen

Der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende, Georg Pazderski, teilte mit: „Es ist die nächste abstoßende Tat in einer nicht enden wollenden Serie.“

Feiger Brandanschlag auf @frankhansel



❝Es ist die nächste abstossende Tat in einer nicht enden wollenden Serie. Trotz Hetze und Gewalt lässt sich die #AfD nicht einschüchtern. Wir widerstehen dem Terror und gegen aus jedem feigen Angriff gestärkt hervor!❞ @Georg_Pazderski pic.twitter.com/isMMV7jnM7 — AfD-Fraktion Berlin (@AfDFraktionAGH) April 6, 2020

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Tino Chrupalla, twitterte unter anderem: „Diese Serie an Brandanschlägen zeigt, wie sehr unsere Demokratie in Gefahr gerät.“

Und wieder brennt ein Auto eines #AfD-Politikers. Gut, dass @FrankHansel nicht verletzt wurde. Diese Serie an Brandanschlägen zeigt, wie sehr unsere Demokratie in Gefahr gerät. https://t.co/hPZYiOPpUt — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) April 6, 2020

Auch der Betroffene, Frank Hansel, meldete sich via Twitter zu Wort:

Das Schlimme ist, dass man sich fast schon an die linken Gewaltorgien gewöhnt und von @cdu @fdp @spd nichts kommt...

Aber es ist die bürgerliche Mitte, die hier mit angegriffen wird. @Markus_Krall hat in der @Junge_Freiheit völlig Recht! https://t.co/Cvucbauo4g pic.twitter.com/vuhWkYq3fc — Frank Hansel MdA (@FrankHansel) April 6, 2020

Frühere Vorfälle

In der Nacht zum 10. März war das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Landesvorsitzenden Nicolaus Fest angezündet worden. Am Haus des innenpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio, wurden in derselben Nacht zwei Fenster eingeschlagen und eine Beschimpfung auf die Hauswand gesprüht.

Auf einer linksradikalen Internetseite gab es einen Bekennertext. Laut Polizei stand auch das Wort „Antifa“ auf der Wand.

In der Nacht zum 2. März hatten unbekannte Täter in Sachsen einen Brandanschlag auf das Auto des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla verübt.

Zahlreiche ähnliche Anschläge und Beschädigungen an Büros, Autos und Häusern von AfD-Politikern waren in den vergangenen Jahren mutmaßlich von linksextremistischen Tätern begangen worden. Immer wieder hatte es auch Bekennerschreiben aus der linksradikalen Szene gegeben. Die Autos der Vize-Bundesvorsitzenden Beatrix von Storch und des Berliner Fraktionsvorsitzenden waren 2015 und 2017 beschädigt worden.

ak/ae/dpa