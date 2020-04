Moskaus leere Straßen: Russlands Hauptstadt in Zeit der Selbstisolation

Aufgrund der Coronavirus-Gefahr gilt in Moskau vom 30. März bis 1. Mai eine häusliche Selbstisolation. Es gibt aber Ausnahmen. In Moskau und im Umland darf man die Wohnung nur zum Einkaufen, für den Gang zur Apotheke, für den Spaziergang mit Hunden und in einigen anderen Ausnahmefällen verlassen.