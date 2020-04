Coronavirus-Bekämpfung: Russland stellt WHO bis zu einer Million Dollar bereit

Russland will der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 2020 bis zu einer Million US-Dollar (924.000 Euro) zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Verordnung des russischen Regierungschefs, Michail Mischustin, wurde am Montag auf dem Internetportal für rechtliche Informationen veröffentlicht.