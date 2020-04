Franzose führt Katze Gassi und wird wegen Verletzung der Corona-Quarantäne bestraft

Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sind in Frankreich Cafés, Restaurants, Kinos und Nicht-Lebensmittel-Geschäfte geschlossen. Seit dem 17. März gelten strenge Beschränkungen für die Bewegung von Menschen.

In Gard wird die Einhaltung der Restriktionen mithilfe von Drohnen überwacht.

„Der Mann wurde mit einer Drohne beim Gassigang mit einer Katze beobachtet, die nicht so wirkte als wäre sie das gewohnt“, berichtet die Onlinezeitung „20 Minutes“ unter Berufung auf die Gendarmerie.

Bei einer Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann aus der Gemeinde Grau-du-Roi nicht das verbindliche Formular bei sich hatte, das nötig sei, um nach draußen gehen zu dürfen. Ihm wurde eine Geldbuße von 135 Euro auferlegt, hieß es.

Das Virus Sars-CoV-2, das Ende Dezember in China entdeckt worden war, hat sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus ausgebreitet. In Frankreich gab es bis Montag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 69,607 Infektionen und 8064 Todesfälle. Weltweit zählt die WHO bereits mehr als 1,2 Millionen Infektionen und mehr als 67.800 Todesfälle.

leo/ae