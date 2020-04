5,9 Millionen Krankenschwestern und -Pfleger fehlen der Welt – WHO

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ernsthafte Lücken im Pflegepersonal fest. Dies geht aus einem WHO-Bericht unter dem Titel „Der Zustand der Krankenpflege in der Welt 2020“ hervor.

Demnach stieg die Zahl der Krankenschwestern und -pfleger zwischen 2013 und 2018 weltweit um 4,7 Millionen und beträgt heutzutage knapp 28 Millionen. Allerdings gebe es immer noch ein globales Defizit von 5,9 Millionen: Die größten Engpässe gebe es in den Ländern Afrikas, Südostasiens und des östlichen Mittelmeerraums sowie in einigen Teilen Lateinamerikas. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit dem Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (International Council of Nurses, ICN) und der WHO-Kampagne „Nurcing Now“ erstellt, die das Profil und den Status der Krankenpflege weltweit erhöhen soll.

Um den weltweiten Mangel abzubauen, müssten die betroffenen Länder die Gesamtzahl der Krankenpfleger mit Hochschulabschluss um durchschnittlich acht Prozent pro Jahr erhöhen und gleichzeitig die Möglichkeiten für Beschäftigungen im Gesundheitssystem verbessern. Dies solle etwa zehn US-Dollar pro Kopf (Bevölkerung) und Jahr kosten.

„Den Politikern ist klar, was die Ausbildung und der Erhalt professioneller Pflegekräfte kostet, aber erst jetzt erkennen viele von ihnen ihren wahren Wert“, so ICN-Präsidentin Annette Kennedy.

„Jeder in die Krankenpflege investierte Penny erhöht das Wohlergehen von Menschen und Familien auf eine greifbare Weise, die für jeden klar ersichtlich ist“, fuhr sie fort und betonte die Notwendigkeit von Investitionen in den Pflegeberuf.

Um die Welt mit den erforderlichen Pflegekräften auszustatten, empfiehlt die WHO unter anderem, mehr Geld für die Ausbildung und Beschäftigung von Krankenschwestern und -pflegern anzulegen. Zudem soll die Mobilität und Migration von Krankenschwestern überwacht und das verantwortungsvoll und ethisch gesteuert werden.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuartigen Coronavirus als eine Pandemie eingestuft. Nach WHO-Angaben wurden weltweit 1,21 Millionen Covid-19-Infizierungen bestätigt. Mehr als 67.000 Infizierte sind an dem Erreger gestorben.

asch/ae