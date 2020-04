Ufo oder einfach Laternen? Augenzeuge filmt dreieckige Lichterscheinung in Sibirien – Video

Ein Einwohner der sibirischen Stadt Tomsk hat ein Video im Netz veröffentlicht, das laut seinen Aussagen ein unbekanntes Objekt zeigen soll – drei leuchtende Objekte am Himmel, die zusammen ein Dreieck bilden. Forscher zeigen sich jedoch skeptisch. Und was sehen Sie?

In russischen Medien und sozialen Netzwerken ist ein Video aufgetaucht, auf dem ein Augenzeuge drei sich synchron bewegende Objekte in Form eines Dreiecks am Himmel filmt. Die Aufnahme dauert lediglich 15 Sekunden.

Laut dem Autor wurde das Video am 6. April neben einem Einkaufszentrum der Stadt Tomsk gemacht.

Forschermeinung

„Das Problem besteht darin, dass man aus diesem Clip kaum etwas sicher schließen kann. (…) Es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein Filmschnitt ist, oder es sind irgendwelche Objekte, die die Sonne reflektieren. Das könnte auch ein Quadrocopter gewesen sein, aber wir hören kein Geräusch. Wenn es irgendwelche Ballons oder Laternen waren, könnten sie sich synchron unter Windwirkung bewegen“, erläuterte die Dozentin der Staatlichen Universität Tomsk, Tatjana Galuschina.

Was meint man im Netz?

Sie fügte hinzu, dass das Video höchstwahrscheinlich nichts Besonderes zeige. Es war ihr zufolge offenbar keine Naturerscheinung: „Wenn man eine rätselhafte Erscheinung gefilmt hätte und wissen wollte, was es war, hätte man mehr Informationen geben und länger filmen sollen, usw.“ Die Spezialistin geht außerdem davon aus, dass die Menschen, die sich derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie in Selbstisolierung befinden, auf solche Weise nach Unterhaltungsmöglichkeiten suchen.

Unter den Kommentaren gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sprechen von einem Fake-Video. Die anderen sind der Auffassung, dass das Gefilmte fragwürdig aussieht, aber es sei nicht klar, warum der Autor das Geschehen nur wenige Sekunden filmte. Die meisten gehen davon aus, dass es sich bei den Objekten um Laternen, Quadrocopter oder Luftballons handle.

