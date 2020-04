Ärzte aus Russland und Italien starten Aufnahme von Corona-Erkrankten in Bergamo – Video

Russische und italienische Militärärzte haben begonnen, Coronavirus-Patienten in einem Feldlazarett in Bergamo aufzunehmen und zu behandeln. Dies teilte Russlands Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

„Die russischen Militärärzte haben zusammen mit italienischen Kollegen mit der Aufnahme und Behandlung von Coronavirus-Erkrankten in einem Feldlazarett in Bergamo begonnen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

In dem Hospital sind von der russischen Seite acht Brigaden aus Ärzten und Krankenschwestern im Einsatz, die die Patienten in allen Abteilungen der Intensivtherapie und in den Abteilungen für die Behandlungen von Kranken mit leichtem und schwerem Krankheitsverlauf aufnehmen und behandeln. Die Mediziner sind demnach in drei Schichten rund um die Uhr tätig.

Das Hospital verfügt über 142 Betten. Es sollen mehr als 200 italienische und russische Spezialisten im Einsatz sein.

Unter anderem teilte Russlands Verteidigungsministerium mit, dass russische Militärspezialisten weitere Seniorenheime in drei Ortschaften der Region Lombardei desinfiziert hätten: in Calcio, Cividate al Pian und Cologno al Serio.

Russische Hilfe für Italien

Coronavirus in Italien

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 21. März in einem Telefongespräch mit dem italienischen Premierminister Giuseppe Conte die Bereitschaft bekräftigt, operativ Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus zu leisten. 15 Flugzeuge der Luft- und Weltraumstreitkräfte Russlands haben bereits zirka 100 russische Militärfachleute und Technik zum Kampf gegen das Coronavirus befördert.

Laut Angaben der Johns Hopkins University wurden im Land bislang (Stand: 8. April) mehr als 135.000 Coronavirus-Fälle und über 17.000 Todesopfer registriert.

ak/sb