Corona-Pandemie: Weißes Haus warnt vor zweiter Welle in USA

„Wir sehen Anzeichen für eine Stabilisierung der Situation, und dies inspiriert uns. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass die Menschen diese ersten Anzeichen der Hoffnung nicht als einen Anlass wahrnehmen, ihre Häuser in den nächsten 30 Tagen zu verlassen. Wenn die Menschen wieder ihr Zuhause verlassen werden, können wir bald eine zweite ernsthafte Welle sehen“, unterstrich Birks.

Sie betonte auch, dass es zu früh sei, von der Verlängerung der eingeführten Maßnahmen zu sprechen. Laut Birks werde eine solche Entscheidung von der Analyse der in dem ganzen Land gesammelten Daten abhängen.

Zuvor hatte der US-Präsident Donald Trump die Nation aufgefordert, sich darauf vorzubereiten, dass die nächsten zwei Wochen die schwierigsten bezüglich der Opferzahl sein würden.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und hat sich innerhalb von wenigen Monaten in andere Länder verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers am 11. März alsein.

Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind bisher rund 1,446 Millionen Menschen weltweit mit dem Coronavirus infiziert und mehr als 83.424 an dem Erreger gestorben. 308.146 Menschen sind genesen. In den USA sind bisher mehr als 399.000 Infektionsfälle registriert worden.

