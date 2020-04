Vier Tote bei Brand in Moskauer Seniorenheim – Foto und Video

Im Westen der russischen Hauptstadt Moskau ist es am Mittwochabend in einem Altersheim zu einem heftigen Brand gekommen, bei dem laut jüngsten Angaben vier Personen ums Leben kamen.

Das Feuer brach am Mittwochabend in dem vierstöckigen privaten Heim für ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität in der Mjakininskaja-Straße aus. Der Brand im Westen Moskaus wurde um 22:20 Uhr (Ortszeit) gelöscht.

Перегрелся кабель: пожар в доме престарелых в Москве pic.twitter.com/bps6Z38AiD — Женя Резвушкин (@rezvushkinzhen1) April 8, 2020

In dem Gebäude befanden sich insgesamt 53 Menschen – 48 Patienten und fünf Mitarbeiter.

Tote und Verletzte

Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte sich im Keller des Gebäudes eine elektrische Leitung entzündet. Zunächst sprach er von zwei Todesopfern.

В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 8, 2020

​Am frühen Donnerstagmorgen teilte der Pressedienst des russischen Zivilschutzministeriums mit:

„Beim Löschen des Brandes wurden etwa 50 Menschen gerettet, sie wurden medizinisch behandelt. Leider kamen vier Menschen ums Leben.“

16 Personen sollen verletzt worden sein. Sie seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

ak/sb/sna