Waffenruhe im Jemen, Bundes-Rüstungsexporte steigen, 1,5 Millionen Corona-Fälle, Deutsche Masken

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschah.

Jemen: Saudisches Militärbündnis kündigt zweiwöchige Waffenruhe an

Deutsche Rüstungsexporte gestiegen

Im Jemen will das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis ab Donnerstag für zwei Wochen die Waffen schweigen lassen und damit nach eigenen Angaben den Weg zu Gesprächen mit den Huthi-Rebellen ebnen. Nach UN-Angaben handelt es sich um eine einseitige Waffenruhe. Ziel sei auch, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Unklar ist, ob die Huthi-Rebellen die Kämpfe ebenfalls aussetzen. Die vom Iran unterstützten Huthis kämpfen im Jemen gegen die Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi und das saudische Bündnis, das die Rebellen im Land zurückdrängen will.

Die Bundesregierung hat im ersten Quartal 2020 Rüstungsexporte im Umfang von 1,16 Milliarden Euro genehmigt, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg um 45 Millionen. Deutlich stieg der Anteil besonders heikler Exporte an sogenannte Drittstaaten, die nicht der EU oder der Nato angehören oder diesen Ländern gleichgestellt sind: Er liegt bei 53 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es 35 Prozent. Hauptempfängerland ist Ägypten mit einem Exportvolumen von 290,6 Millionen Euro. Erst in der vergangenen Woche gab Berlin die Genehmigung einer U-Boot-Lieferung für das von Präsident Abdel Fattah al-Sisi regierte nordafrikanische Land bekannt.

Coronavirus: Rund 1,5 Millionen nachgewiesene Infektions-Fälle weltweit

Corona: Bund fördert heimische Maskenproduktion mit 40 Millionen Euro

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus habe laut Medienberichten die Marke von 1,5 Millionen überschritten, liegt jedoch am Donnerstagmorgen neuen Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge bei rund 1.484.000 bestätigten Fällen. In Folge der Pandemie wurden mehr als 88.500 Corona-Tote verzeichnet. Die meisten bekannten Infektionen gibt es in den USA – mit mehr als 430.000 Fällen, dort kamen bislang mehr als 14.800 Menschen ums Leben, 4571 in New York. Es folgen Spanien mit rund 150.000 registrierten Erkrankungen und knapp 15.000 Toten sowie Italien, wo es etwa 140.000 Fälle und fast 18.000 Tote gibt. Deutschland weist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 103.200 Infektionen auf, rund 4000 mehr als noch am Vortrag. Das RKI zählte 1.900 Tote in Deutschland.

Die Bundesregierung will deutsche Hersteller von medizinischen Schutzmasken gegen das Coronavirus wohl mit 40 Millionen Euro fördern. Das gehe nach übereinstimmenden Medienberichten aus einem entsprechenden Regierungsdokument hervor. Bis die deutsche Industrie dazu in der Lage sei, dürften aber Monate vergehen, da es einen Engpass bei der Herstellung eines für die Masken benötigten Spezialstoffs gebe.

Debatte um höheres Kurzarbeitergeld

Google verbannt Zoom-Software von Arbeits-Computern

Die Forderungen nach einem höheren Kurzarbeitergeld in Deutschland werden lauter. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine deutliche Anhebung, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) dringt auf ein Mindest-Kurzarbeitergeld. Auch die Grünen forderten eine gestaffelte Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, so dass Menschen mit kleinerem Einkommen bis zu 90 Prozent ihres Nettolohns erhalten. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) begrüßte die Debatte: Deutschland sei im europäischen Vergleich Schlusslicht bei der Höhe des Kurzarbeitsgeldes, angemessen sei die Erhöhung des gesetzlichen Kurzarbeitsgeldes auf 80 Prozent vom Netto, für Beschäftigte mit Nettoeinkommen unter 2500 Euro im Monat auf 90 Prozent.

Wegen Sicherheitslücken und Datenschutz-Problemen blockiert Google die Software des Videokonferenz-Dienstes Zoom auf den Computern seiner Mitarbeiter. Das Desktop-Programm genüge nicht den Sicherheits-Anforderungen, die Mitarbeiter könnten aber weiter Zoom privat im Webbrowser oder auf Smartphones und Tablets nutzen. Zoom, eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht, wird in der Coronavirus-Krise vermehrt für Home-Office, private Videochats, Unterricht und Gottesdienste genutzt. Die tägliche Nutzerzahl sprang von zehn Millionen im Dezember auf zuletzt 200 Millionen hoch. Zugleich wurden Probleme wie die Weitergabe von Daten an Facebook bekannt. Google hat mit dem Dienst Meet Konkurrenz für Zoom im eigenen Haus.

ba/sb/dpa