Weltraumforschung auch in Corona-Zeiten: 63. Expedition startet zur ISS

Am Donnerstag, dem 9. April, startet vom Kosmodrom Baikonur die auf sechs Monate ausgelegte 63. Mission zur Internationalen Raumstation ISS. An der Raumfahrtexpedition beteiligen sich der US-Astronaut Chris Cassidy sowie die beiden russischen Kosmonauten Iwan Wagner und Anatoli Iwanischinin.

Doch auch die Raumfahrer sind von der in der Welt momentan herrschenden Corona-Pandemie betroffen. Wegen der Coronavirus-Gefahr mussten sie vor dem Start mehr als einen Monat lang in Quarantäne sitzen. Auch die Abschieds-Pressekonferenz, die am Mittwoch stattfand, wurde ohne Journalisten und Familienangehörige durchgeführt.