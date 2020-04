1459 neue Kranke in letzten 24 Stunden: Zahl von Corona-Fällen in Russland steigt auf über 10.000

Demnach wurden insgesamt 1459 neue Corona-Fälle in 50 Regionen des Landes registriert. Die meisten neuen Patienten – 857 Menschen – wurden in Moskau registriert. Darauf folgt die Region Moskau mit 199 neuen Fällen. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in 81 Subjekten des Landes liegt somit bei 10.131 Menschen.

Bestätigt wurden 13 neue Todesopfer: sieben in Moskau, drei im Moskauer Gebiet, zwei in St. Petersburg und eine Person in der Region Perm. Die Gesamtzahl der Toten in Russland wegen des neuartigen Virus beläuft sich auf

In den letzten 24 Stunden sind 118 Corona-Patienten genesen und aus Krankenhäusern entlassen worden: 43 in Moskau, elf in St. Petersburg, neun in der Republik Burjatien und sechs in der Region Iwanowo. Bislang wurden insgesamt 698 Menschen aus Kliniken in Russland entlassen.

Coronavirus-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Laut den jüngsten Angaben der Johns Hopkins University gibt es weltweit mehr als 1,4 Millionen Corona-Infizierte und über 88.000 Todesopfer.

ak/sb/sna