Deutsche Branche Medizin & Pharma bedroht: Hacker-Angriffe mehren sich

Krankenhäuser und Unternehmen der Pharmaindustrie in Deutschland werden in der Corona-Krise vermehrt Ziel von Hacker-Angriffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beobachtet seit einigen Tagen eine Zunahme von Cyberangriffen mit Bezug auf das Coronavirus, wie das „Handelsblatt“ am Donnerstag schreibt.