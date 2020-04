Coronavirus in Saudi-Arabien: Wohl 150 Angehörige des Königs infiziert – Zeitung

Dem Blatt zufolge sind in dem König-Faisal-Krankenhaus, in dem die Familienangehörigen des Monarchen behandelt werden können, 500 Krankenbetten reserviert. Einer der Prinzen und Gouverneur von Riad wird auf der Intensivstation behandelt. Der 84-jährige König Salman bin Abdul-Aziz Al Saud habe sich in einem Palast auf einer Rotmeer-Insel isoliert. Auch der Thronfolger, Prinz Mohammed bin Salman, und alle Minister sollen sich in Selbstisolation begeben haben.

Saudi-Arabien hat strikte Regeln im Zusammenhang mit der Pandemie eingeführt: Alle Großstädte stehen unter Quarantäne, die Stadtbewohner dürfen ihr Haus nur verlassen, um Lebensmittel einzukaufen oder den Arzt aufzusuchen.

Im Königreich sind offiziell mehr als 2900 Ansteckungen, 41 Todesfälle und 631 Genesungen registriert worden. Weltweit sind insgesamt mehr als 1,5 Millionen Menschen infiziert worden. 88.900 Menschen starben, mehr als 332.000 sind genesen.

