Thailand: Genesene infiziert sich wieder mit Coronavirus

Von einer Auslandsreise zurückgekehrt, war die 38-Jährige erkrankt und hatte am 12. März einen Arzt in Bangkok aufgesucht. Sie wurde auf das Coronavirus positiv getestet und verbrachte etwas mehr als zwei Wochen in einem Krankenhaus. Als ein dreifacher Test auf Covid-19 negativ ausfiel, wurde die Patientin aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Frau kehrte Ende März in ihre Heimatprovinz Chaiyaphum zurück, musste jedoch am 4. April wegen Erkältungssymptomen wieder zum Arzt. Ein dreifacher Test auf das Coronavirus gab dieses Mal ein positives Ergebnis. Die Patientin wurde in die Infektionsabteilung einer örtlichen Klinik gebracht, in der sie derzeit erneut therapiert wird.

Vom Coronavirus so gut wie verschont

„Das ist ein merkwürdiger Fall, der im Zuge einer epidemiologischen Ermittlung durch medizinische Unterlagen und Aussagen der Ärzte des Krankenhauses in Bangkok bestätigt worden ist“, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde der Provinz Chaiyphum, Wachira Botphibun.

Die Provinz Chaiyaphum ist faktisch vom Coronavirus nicht betroffen. Dort sind insgesamt vier Ansteckungen, einschließlich der genannten Patientin, registriert worden. Nach neuesten Angaben sind in Thailand seit dem Ausbruch der Epidemie 2.423 Infektionsfälle verzeichnet worden. 940 Menschen sind wieder gesund, 32 Patienten starben.

ls/Cmt