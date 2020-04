50 Coronavirus-Fälle an Bord des französischen Flugzeugträgers „Charles de Gaulle“ bestätigt

„Die durchgeführten Tests bestätigen 50 positive Covid-19-Fälle an Bord“, heißt es am Freitag. Drei Seemänner wurden demnach mit einem Flugzeug in ein Krankenhaus in Frankreich evakuiert.

Confirmation de cas de #Covid19 à bord du porte-avions Charles de Gaulle.

▶️ Les tests effectués confirment cinquante cas positifs.

▶️ 3 marins évacués, à titre préventif, par avion, et transférés dans un hôpital en #France. pic.twitter.com/CoV74lR8jB — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 10, 2020

Das Schiff ist derzeit auf der Fahrt nach Toulon.

Zuvor war berichtet worden, dass bei etwa 40 Marineangehörigen ein Covid-19-Verdacht bestanden habe. Daraufhin wurde eine medizinische Brigade zum Flugzeugträger geschickt, um entsprechende Tests durchzuführen.

An Bord des Schiffes befinden sich insgesamt 1760 Menschen.

Coronavirus an Bord der „USS Theodore Roosevelt“

Zuletzt hatten sich auf dem US-Kriegsschiff „USS Theodore Roosevelt“ mehr als 400 Besatzungsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin war US-Marineminister Thomas Modly zurückgetreten.

