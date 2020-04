Musk weist Rogosin auf das Problem des „Roskosmos” hin - Medien

Der Chef von SpaceX, Elon Musk, hat in seinem Twitter-Account eine Dumping-Beschuldigung von Dmitri Rogosin, CEO von Roskosmos, beantwortet.

„SpaceX-Raketen sind zu 80 Prozent wiederverwendbar und ihre (Russlands – Anm. d. Red.) – zu null Prozent. Das ist das wirkliche Problem”, betonte der Geschäftsmann.

Post von Eric Berger

Die Antwort von Musk erschien unter einem Post des Journalisten Eric Berger, der darauf aufmerksam machte, dass „weder Russen noch Europäer sich beschwert hatten”, als die United Launch Alliance (ULA), der Hauptkonkurrent von SpaceX auf dem US-Markt, viel höhere „Subventionen” vom Staat erhielt. „Aber jetzt, da SpaceX mit einer kommerziellen Rakete aufgetreten ist, die viel billiger als seine Konkurrenten ist, ist dies plötzlich völlig unfair geworden”, schreibt der Autor.

Berger erinnert daran, dass „die russische Regierung buchstäblich den gesamten Aufwand für die Entwicklung von Raketen finanziert”.

Chrunitschew-Zentrum

Die Schaffung von Weltraumraketen in Russland wird von Roskosmos reguliert. Zum Beispiel gab das Chrunitschew-Zentrum, das zur Staatskörperschaft Roskosmos gehört, mehr als drei Milliarden Dollar für die Entwicklung von Einwegraketen der Angara-Familie für mehr als ein Vierteljahrhundert aus, obwohl die Träger dieser Familie (in leichten und schweren Versionen) in dieser Zeit nur zweimal geflogen waren. Derzeit ist das Chrunitschew-Zentrum das unrentabelste Unternehmen des staatlichen Unternehmens, dessen Schulden 80 Milliarden Rubel übersteigen, und Rogosin fordert die russische Raumfahrtindustrie auf, eine Verwendung für die Angara-Raketen zu finden, die mehrmals als perspektivlos bezeichnet wurde.

Russlands Reaktion auf SpaceX-Dumping

Zuvor meldete Rogosin die Reaktion Russlands auf das Dumping von SpaceX.

„Das von uns vorgeschlagene Preisbildungsverfahren ist in der Tat unsere Reaktion auf Dumping vonseiten der US-Unternehmen, die aus dem US-Haushalt finanziert werden”, sagte er in einem Bericht an den Präsidenten.

Laut Rogosin liegt der Marktpreis für den Start einer SpaceX-Rakete bei etwa 60 Millionen US-Dollar, die NASA kostet dies jedoch das Eineinhalb- bis Vierfache.

Russland habe einen Weg gefunden, auf das SpaceX-Dumping von Elon Musk auf dem Markt für Startdienste zu reagieren, indem es die Preise um 30 Prozent gesenkt habe, sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin.

„Um unsere Präsenz auf den internationalen Märkten zu erhöhen, arbeiten wir daran, die Kosten für Start-Dienstleistungen um mehr als 30 Prozent zu senken, die Nichtproduktionskosten zu reduzieren und die betriebliche Effizienz des Unternehmens zu steigern”, fügte der Chef des Unternehmens hinzu.

ek/mt/sna