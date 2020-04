Mann fällt in Moskau fast aus 15. Stock – und muss Bußgeld zahlen – Video

Ein Mann in Russland hat neulich auf ungewöhnliche Weise gegen die Ausgangssperre verstoßen. Für ein Selfie ist er an ein offenes Fenster gegangen und versehentlich hinausgefallen. Aus letzter Kraft hielt er sich am Fensterbrett fest. Daraufhin kam ihm die Polizei zur Hilfe – und nahm ihn gleich aufs Revier mit.

Angesichts der Selbstisolation lassen manche Menschen sich so einiges einfallen, und sei es ein Selfie am offenen Fenster. Der skurrile Vorfall ereignete sich in einem fünfzehngeschossigen Wohnhaus im Moskauer Bezirk „Nekrasowka“. Zu der „Hängepartie“ kam es an einem Fenster im 15. Stock.

Nach Polizeiangaben soll sich der Mann am Fensterbrett festgeklammert haben, nachdem er aus dem Fenster gefallen war. Seine Freundin soll vergeblich versucht haben, ihn aus eigener Kraft zu retten. Erst als Polizisten vor Ort eingetroffen seien und den Mann wieder ins Zimmer gezogen hätten, soll der 36-Jährige wieder festen Boden unter den Füßen gespürt haben. Ende gut alles gut? Nicht ganz. Nach all dem Schrecken droht dem Mann nun offenbar ein fettes Bußgeld.

Schließlich erfuhr die Polizei, dass der Mann sich nicht einmal in seiner eigenen Wohnung aufgehalten, sondern dem benachbarten Haus einen Besuch abgestattet habe. Daraufhin ging es für den Mann und seine Freundin auf ein Polizeirevier, wo gegen die beiden ein Protokoll wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen aufgenommen wurde.

