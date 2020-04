Verstoß gegen Ausgangssperre: Touristen in Indien müssen 500 Entschuldigungen schreiben 

Wegen eines Spaziergangs in Indien haben zehn ausländische Touristen von der Polizei eine ungewöhnliche Strafe erhalten. Sie mussten 500 Mal schreiben: „Ich habe mich nicht an die Ausgangssperre-Regeln gehalten und das tut mir sehr leid.”

Die Polizei in der bei Yoga-Fans beliebten nordindischen Stadt Rishikesh habe sich zu dieser Strafe entschieden, weil sich in letzter Zeit mehrere Ausländer nicht an die Regeln gehalten hätten, sagte ein Polizeimitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

In Indien darf man zurzeit seine Unterkunft nur verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen sowie bei Notfällen. Die Polizei habe Touristen aus Australien, Mexiko, den USA und Israel aber dabei ertappt, wie sie am Wochenende an den Ufern des heiligen Flusses Ganges entlang spazierten.

In einem Video , das örtliche Medien zeigten, sieht man einen Polizisten, der die zehn Touristen warnt: „Heute gebe ich Euch nur diese sehr kurze Strafe. Ansonsten werde ich Euch auf die Polizeiwache mitnehmen und Ihr müsst ins Gefängnis.”

Indische Polizisten haben die Ausgangssperre schon mit anderen unkonventionellen Methoden durchgesetzt. Einige erschreckten Regelbrecher etwa mit bunten Helmen in Form eines Coronavirus. Andere zwangen sie, Kniebeugen zu machen oder sie drohten ihnen, sie in einen Raum einzusperren und dort ununterbrochen Bollywood-Filmlieder spielen zu lassen.

In Indien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 9100 Covid-19-Fälle, mehr als 300 Menschen starben bisher an den Folgen der Krankheit. Rund 8.000 Menschen stehen unter medizinischer Beobachtung.

Über 1,8 Millionen Infizierte weltweit

Erstmals im Dezember 2019 in China entdeckt, hat sich das Coronavirus SARS-CoV-2 schnell über den Globus ausgebreitet und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO per 13. April weltweit bereits mehr als 1,8 Millionen Menschen angesteckt. Mehr als 114.000 Infizierte sind bisher gestorben.

Die höchsten Fallzahlen weisen die Vereinigten Staaten auf: Dort gibt es laut WHO mehr als 550.000 Infektionen und mehr als 22.000 Todesfälle.

indiensm/gs/dpa