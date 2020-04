Waldbrände um Tschernobyl nähern sich Depot mit radioaktivem Abfall - Video

„Die Flammen werden vom Wind Richtung Kraftwerk getrieben“, schrieb Jemeljanenko am Montag auf Facebook.

Der Brand war am 4. April im Raum der Siedlung Wladimirowka von einem Ortsbewohner gelegt worden. Der Täter wurde bereits gefasst. Später bildete sich noch ein Flammenherd bei der Siedlung Ragowka, auf einer Fläche von rund fünf Hektar.

Brandfläche wird immer größer

Am Montag fraßen sich die Flammen bis zur Eisenbahnstation Janow durch, die sich vier Kilometer vom AKW Tschernobyl befindet. Auf dem Damm eines Reaktor-Kühlsees am rechten Ufer der Pripjat brennt Gras. Im Einsatz sind rund 390 Feuerwehrleute und 90 Einheiten diverser Technik.

Tschernobyl Super-GAU 1986

Ende April 1986 war der Reaktor Nr. 4 des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert. In der damaligen Unionsrepublik Ukraine wurden 50.000 Quadratkilometer in zwölf Gebieten radioaktiv verseucht. Im benachbarten Weißrussland betrug die kontaminierte Fläche 46.500 Quadratkilometer. In Russland wurden 19 Regionen mit insgesamt 2,6 Millionen Bewohnern betroffen.

Das Depot zum Endlagern radioaktiver Abfälle wurde gleich nach dem Unglück 1,5 Kilometer nördlich des Kraftwerks gebaut. Das Spaltmaterial wird in Eisenbetonbehältern mit einige Meter dicken Wänden eingelagert.

am/gs