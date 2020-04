Tornado erfasst USA: Über 30 Sturmopfer im Süden des Landes

In etwa 750 Haushalten in insgesamt zehn Bundesländern fiel der Strom aus, Hunderte Häuser wurden zerstört. Menschen starben unter umgestürzten Bäumen.

Laut der Zeitung gibt es elf Todesopfer in Mississippi, neun in South Carolina, und sechs in Georgia zu beklagen. Weitere Todesfälle wurden in Arkansas und North Carolina gemeldet.

Nach Angaben des US-Wetterdienstes hat der Tornado so viele Todesopfer gefordert, wie kein anderer in den vergangenen sieben Jahren. Im März 2012 waren 40 Menschen ums Leben gekommen, als Stürme und Tornados über die südlichen Bundesländer der USA zogen.

om/ae