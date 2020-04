Syrische Militärs entminen 2,3 Hektar in den Provinzen Damaskus und Deraa

Syrische Militärs haben an einem Tag 2,3 Hektar in den Provinzen Damaskus und Deraa (auch Daraa) entmint, wie aus einer Mitteilung des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien und Kontrolle von Bewegungen der Flüchtlinge hervorgeht.

Innerhalb von 24 Stunden entminten Ingenieureinheiten der syrischen Streitkräfte Gebiete und Objekte, unter anderem in Arbeel (auch Irbin, Erbin), Duma (auch Douma) in der Provinz Damaskus sowie in Jasim (auch Jasem) und al Harah in der Provinz Deraa. Insgesamt wurden 2,3 Hektar minenfrei gemacht.

„29 explosionsgefährliche Gegenstände wurden entdeckt und vernichtet“, heißt es.

Unter anderem teilte das Zentrum mit, dass im Laufe des Tages keine Flüchtlinge von Territorien ausländischer Staaten nach Syrien rückgeführt worden seien. Die russische Seite führte keine humanitären Aktionen durch.

Wiederaufbau Syriens

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Im Jahr 2018 wurde der Sieg über den „Islamischen Staat“ (IS; auch Daesh)* in Syrien verkündet.

Zurzeit werden in den von Terroristen befreiten syrischen Gebieten Wohnhäuser, Betriebe und Infrastruktur wiederaufgebaut. Flüchtlinge kehren heim.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten.

