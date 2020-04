Für Donnerstag geplanter Start von Falcon-9 mit 60 Satelliten verschoben – Medien

Der Start vom Weltraumbahnhof in Florida wurde demnach aus unklaren Gründen verschoben. Ein neues Datum sei dabei nicht erwähnt worden. In den Medien kursieren unterschiedliche Angaben dazu, wann der Start stattfinden wird – es könnte demnach bereits in einigen Tagen soweit sein oder erst frühestens in einer Woche.

Die Trägerrakete Falcon-9 sollte am Donnerstag vom Weltraumbahnhofstarten.

Am 18. März waren weitere 60 Internet-Satelliten der Starlink-Serie mit einer Falcon-9-Trägerrakete ins All geschossen worden.

Starlink-Projekt

Starlink stellt ein zukunftsträchtiges Satellitennetz dar, das künftig die Erde flächendeckend mit Breitband-Internet versorgen soll. Das Projekt wird seit Februar 2018 umgesetzt. Geplant ist, insgesamt etwa 12.000 Satelliten zu starten. Weitere 30.000 sollen Umlaufbahnen in 328 bis 580 Kilometern Höhe erreichen.

ak/ae