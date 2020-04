Zwei Tote bei Absturz von Militärhubschrauber im Südwesten Frankreichs

Beim Absturz eines Armeehubschraubers sind am Mittwoch im Südwesten Frankreichs zwei Personen getötet und vier verletzt worden. Darüber berichtete die französische Tageszeitung „Sud Ouest“.

Den Angaben nach ereignete sich das Unglück am späten Mittwochnachmittag im Departement Hautes-Pyrénées in der Kommune Bouilh-Devant. Die Präfektur habe den Tod von zwei Personen bestätigt. Zwei der vier Verletzten schwebten in Lebensgefahr, hieß es.

Un hélicoptère du 5e Régiment d'hélicoptères de combat (RHC) de #Pau s'est écrasé ce mercredi après-midi vers 16h30, au nord de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées; sur la commune de Bouilh-Devant.

La gendarmerie bloqué les accès au site du crash.@SO_Pau pic.twitter.com/DglJzJF1qd — Quentin Top (@Quentin_TOP) April 15, 2020

​Auch das Verteidigungsministerium in Paris bestätigte den Vorfall, verweigerte aber jegliche Angaben zum Typ der Maschine und zum Zweck der Mission.

am/gs