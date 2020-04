Corona-Ausbreitung: „Fox News“ berichtet von Ansteckung von „Patient Null“ in Labor von Wuhan

Der erste Patient mit Covid-19 soll in einem Laboratorium der chinesischen Stadt Wuhan gearbeitet haben. Dies berichtet der amerikanische TV-Sender „Fox News“ unter Berufung auf Quellen, die Einsicht in Entscheidungen der chinesischen Behörden sowie entsprechende Dokumente hatten.

Laut dem TV-Sender beschäftigte sich das Laboratorium nicht mit der Entwicklung von biologischen Waffen, sondern sollte die Überlegenheit Chinas im Wettbewerb mit den USA bei der Erkennung von Viren und deren Bekämpfung zeigen.

Die Quellen gehen davon aus, dass in diesem Labor das Virus von einer Fledermaus auf den „Patienten Null“, der in diesem Laboratorium tätig war, übertragen wurde. Danach breitete die betroffene Person es unter anderen Menschen der Stadt Wuhan aus.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass der „Patient Null“, bei dem im Dezember das Coronavirus nachgewiesen wurde, eine Frau gewesen sei, die auf dem Huanan-Fischmarkt Schrimps verkauft haben soll. Zugleich berichtet „Fox News“, dass dort nie Fledermäuse verkauft worden seien. Die Verantwortung für die Ausbreitung der Infektion wurde demnach auf den Markt übertragen, um die Schuld des Labors zu verschleiern.

In einer Sendung von „Fox News“ sagte der amerikanische Außenminister Mike Pompeo dazu:

„Das, was wir wissen, ist, dass das Virus in Wuhan entstanden ist. Wir wissen, dass sich das Virologie-Institut Wuhan einige Meilen von jenem Ort befindet, wo der Fischmarkt ist.“

Reuters meldet unter anderem, dass US-Präsident Donald Trump auf die Frage, ob er die Entstehung des Virus mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping besprochen habe, sagte, dass er nicht diskutieren wolle, worüber er mit Chinas Staatschef gesprochen hat, da das „zurzeit unangemessen“ sei.

US-Vorwürfe gegen China

„Ich denke, dass wir noch mehr Druck (auf China) ausüben müssen, damit sie (die Informationen) teilen“, sagte er.

Die amerikanischen Behörden haben China wiederholt die Verheimlichung von Informationen über die Coronavirus-Ausbreitung vorgeworfen. Dies sagte beispielsweise am 15. April Pentagon-Chef Mark Esper.

China wies zuvor ähnliche Vorwürfe zurück.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Weltweit haben sich laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Über 137.000 Menschen sind gestorben.

ak/sb