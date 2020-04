US-Rocksänger Jon Bon Jovi schreibt Song über Corona-Pandemie

Das teilte der Sänger in der „Howard Stern“-Radioshow mit. Der neue Song soll auch auf seinem nächsten Album mit dem Titel „Bon Jovi: 2020“ erscheinen, das ursprünglich Mitte Mai herauskommen sollte. Die Veröffentlichung würde sich jedoch verzögern, so der als John Francis Bongiovi Jr. im US-Bundesstaat New Jersey geborene Bon Jovi, ohne einen neuen Termin zu nennen.

.@jonbonjovi is washing dishes 5 days a week at his non-profit community restaurant @JBJSoulFound. “The in-need still need to eat," the @BonJovi frontman tells @HowardStern.



Hear his full #SternShow interview on the @SIRIUSXM app FREE through 5/15: https://t.co/dP4ZNT6ONv pic.twitter.com/9HI5pSdzbw — Stern Show (@sternshow) April 15, 2020

Bei der Benefiz-Aktion „“ sollen am 22. April neben Bon Jovi Künstler wie Bruce Springsteen, Tony Bennett, Chris Rock, Halsey, Charlie Puth, Danny DeVito und Whoopi Goldberg jeweils von Zuhause mitwirken. Der Spendenerlös geht an die Hilfsorganisation zur Versorgung Bedürftiger in der Corona-Krise. Der US-Bundesstaat New Jersey, ein Nachbarstaat von New York, ist von der Pandemie ebenfalls schwer betroffen.

„Bon Jovi: 2020“ wird das 15. Studioalbum der US-Rockband Bon Jovi sein, die seit ihrer Gründung im Jahr 1983 über 100 Millionen Tonträger verkauft haben soll.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Weltweit haben sich laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Über 137.000 Menschen sind gestorben.

