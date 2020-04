MiG-31-Absturz in Kasachstan – Video im Netz aufgetaucht

Im Netz ist nun ein Video zu finden, das den jüngsten Absturz eines kasachischen Jets vom Typ MiG-31 in der Nähe von Qaraghandy zeigt.

Das Augenzeugenvideo zeigt eine brennende Maschine, die schnell an Höhe verliert. Danach ist schwarzer Rauch im Feld zu sehen, wo die Militärmaschine abstürzte.

Ermittlung eingeleitet

Am Donnerstag war berichtet worden, dass sich Havarie während eines routinemäßigen Fluges im Rahmen des Wachdienstes in der Nähe der Stadt ereignet hatte. Die Besatzung rettete sich mit Hilfe der Schleudersitze. Die Piloten sind nach Behördenangaben am Leben.

Eine Kommission des kasachischen Verteidigungsministeriums leitete bereits eine Ermittlung ein.

„Der Befehlshaber der Streitkräfte und der Kommandeur der Luftstreitkräfte sind zur Unglücksstelle geflogen“, so Kasachstans Verteidigungsministeriums am Freitag.

Laut der Behörde befanden sich an Bord der abgestürzten Maschine erfahrene Piloten mit 1161 bzw. 888 Gesamtflugstunden. Das Flugzeug wurde im Jahr 1991 produziert.

