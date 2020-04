„Queen“-Gitarrist Brian May sieht Zusammenhang zwischen Corona und Fleischkonsum

Dem britischen Musiker und Gitarrist der Rockband „Queen“, Brian May, zufolge sind Menschen, die Fleisch essen, für die Coronavirus-Pandemie verantwortlich. Dies berichtet das britische Magazin „NME“.

Die Pandemie werde die Menschen dazu zwingen, ihre Einstellung zum Fleisch neu zu bewerten, besonders angesichts der bisher unbewiesenen Behauptungen, dass der Corona-Ausbruch auf einen Markt in der chinesischen Stadt Wuhan zurückzuführen sei, der auf den Verkauf lebender Tiere spezialisiert sei, so May.

„Anscheinend ging diese Pandemie wirklich von denen aus, die Tiere essen. Und jetzt bin ich noch mehr davon überzeugt, dass Fleischessen nicht das Gesündeste ist“, sagte May.

Ab Januar ist der Musiker selbst Vegetarier, und jetzt interessiert er sich ernsthaft dafür, in der Hoffnung, etwas ändern zu können. Der Veganismus sei die Zukunft der Menschheit, nachdem die Welt durch die anhaltende Coronavirus-Krise „in die Knie gezwungen“ wurde.

„Seit drei Monaten verfolge ich diesen Lebensstil. Anfangs war es ein Experiment für mich. Ich war doch lange Zeit Tierschützer, aber von Zeit zu Zeit aß ich trotzdem Fleisch. Jetzt haben wir gesehen, dass das Essen von Tieren die Menschen auf die Knie gezwungen hat. Daher denke ich, dass es Zeit ist, unsere Welt neu zu erkunden, um andere Arten nicht zu zerstören“, so der Musiker weiter.

