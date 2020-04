Amsterdam: In drei historischen Stadtvierteln keine Hausvermietung an Touristen mehr

Die Amsterdamer Behörden wollen laut VOA News die Vermietung von Häusern an Touristen in drei historischen Stadtvierteln verbieten.

Die Behörden von Amsterdam kündigten neue Einschränkungen inmitten eines beispiellosen Rückgangs des Tourismus an, der durch die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus verursacht wurde.

Das, das am 1. Juli in Kraft treten soll, ist ein Versuch der niederländischen Hauptstadt, die Zahl der Personen, die ihre Häuser auf Online-Plattformen vermieten, zu verringern. Die Einschränkungen sind mitvon Einwohnern verbunden, die behaupten, dass die Touristen ihre Lebensqualität beeinträchtigen würden.

Darüber hinaus tritt in Amsterdam ab dem 1. Juli eine neue Regel in Kraft: Wer seine Wohnung vermietet, benötigt eine Genehmigung. Das Rathaus werde sie in den drei vom Verbot erfassten Bereichen nicht ausstellen.

