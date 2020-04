Russisches Rohrverlegeschiff „Akademik Tscherski“ auf der Fahrt nach Ägypten

Das Rohrverlegeschiff „Akademik Tscherski“ hat laut dem Portal Myshiptracking den Hafen von Las Palmas auf den Kanarischen Inseln verlassen und sich zur ägyptischen Hafenstadt Port Said begeben.

Das Schiff verließ den russischen Pazifikhafen Nachodka Mitte Februar und fuhr nach Singapur. Danach wechselte es wiederholt seinen Bestimmungsort.

Sanktionen gegen Nord Stream 2

Ende letzten Jahres verabschiedeten die US-Behörden ein Verteidigungsbudget, das auch Sanktionen gegen Unternehmen vorsieht, die an der Umsetzung des Pipelineprojekts „Nord Stream 2“ beteiligt sind. Das schweizerische Unternehmen Allseas kündigte fast sofort die Einstellung der Arbeit in der Ostsee an.

Nord Stream 2-Projekt

Danach betonte der Chef des russischen Energieministeriums, Alexander Nowak, dass die russische Seite die „Akademik Tscherski“ als eine mögliche Option für die Fertigstellung des Pipelinebaus betrachte. Die Vorbereitung des Schiffes werde jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nord Stream 2 sieht den Bau von zwei Pipelinesträngen von der russischen Küste über den Meeresgrund der Ostsee nach Deutschland vor. Einige Staaten, insbesondere die Ukraine, Litauen, Lettland, Polen und die USA, lehnten das Projekt ab. Kiew hatte Angst, Einnahmen aus dem Transit von russischem Gas zu verlieren, und Washington ist daran interessiert, sein eigenes Naturflüssiggas auf den europäischen Markt zu bringen.

