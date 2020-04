Trump verteidigt Corona–Demonstranten, Proteste gegen Netanjahu, Parteien wollen mehr Flüchtlinge

Nachrichtenüberblick: Trump verteidigt Corona-Demonstranten; Israelis protestieren gegen Netanjahu; Lockerungen bedeuten mehr Infektionen; Corona-Höhepunkt in New York überschritten; Blutbad in Kanada; SPD und Grüne wollen mehr Flüchtlinge

Trump verteidigt Corona-Demonstranten

US-Präsident Donald Trump hat die von ihm selbst angeheizten Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie in mehreren US-Bundesstaaten verteidigt. Das sind großartige Menschen, sagte Trump am Sonntagabend bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus mit Blick auf die Demonstranten. „Sie haben Lagerkoller“. Diese Menschen wollten „ihr Leben zurück“. Unterdessen kündigte auch Neuseeland eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus an. Die Warnstufe werde ab dem 27. April von vier auf drei herabgesetzt. Am 11. Mai werde das Kabinett dann über das weitere Vorgehen beraten, erklärt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern.

Israelis demonstrieren gegen Netanjahu

Mit Sicherheitsabstand wegen der Corona-Krise haben Tausende Israelis in Tel Aviv gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Die Demonstranten auf dem zentralen Rabin-Platz trugen Gesichtsmasken und standen auf markierten Positionen jeweils zwei Meter voneinander entfernt, damit die Polizei die Kundgebung nicht auflöst. Die Teilnehmer protestierten gegen aus ihrer Sicht anti-demokratische Maßnahmen unter anderem im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Zudem forderten die Demonstranten, angeklagte Politiker per Gesetz von der Regierungsbildung auszuschließen.

Lockerungen bedeuten mehr Infektionen

Die Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wird nach Einschätzung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dazu führen, dass sich mehr Menschen mit dem Virus infizieren.

Die Lockerungen gingen an die Grenze dessen, was vertretbar sei, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Man werde auf jeden Fall eine Zunahme von Infektionen erleben. In drei Wochen werde man sehen, ob die Lockerungen zu weitgehend gewesen seien. Sachsen geht bei den Lockerungen weiter als andere Länder und dehnt die Vereinbarung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sehr weit.

Corona-Höhepunkt in New York überschritten

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern im besonders schwer von Covid-19 betroffenen US-Bundesstaat New York ist weiter rückläufig. Wenn dieser Trend anhalte, habe man den Höhepunkt überschritten, sagte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Doch auch damit sei gerade erst eine Halbzeit in der Corona-Krise erreicht, mahnte der Demokrat. An den strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung müsste weiter festgehalten werden. Die Ausgangsbeschränkungen waren kürzlich bis Mitte Mai verlängert worden.

Blutbad in Kanada

Entsetzen in der kleinen ländlichen Provinz Nova Scotia im Osten Kanadas. Die beschauliche Region an der Atlantikküste ist am Wochenende Schauplatz einer Bluttat mit mindestens 17 Toten geworden. Das ganze Ausmaß des mutmaßlichen Amoklaufs eines 51 Jahre alten Tatverdächtigen sei noch nicht abzusehen, es würden noch mehr Opfer befürchtet, sagte Ermittler Chris Leather am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz. Wenige Stunden später sprach Kanadas oberste Polizeichefin Brenda Lucki beim Sender CBC von mindestens 17 Toten einschließlich des Tatverdächtigen. Dies ist die schlimmste derartige Bluttat in der Geschichte des Landes. Unter den Opfern ist eine Polizistin mit 23 Dienstjahren. Der Schütze soll ebenfalls tot sein.

SPD und Grüne wollen mehr Flüchtlinge

Nach der Aufnahme von 47 Minderjährigen aus griechischen Flüchtlingslagern fordern SPD und Grüne weitere Umsiedlungen. Länder und Kommunen seien bereit zur Aufnahme, man könnte also helfen und sollte das auch tun, sagte der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, der Welt am Sonntag. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, verlangte, Deutschland solle ein großzügiges Aufnahmeprogramm auf den Weg bringen, das neben Kindern auch Familien, Alleinstehende mit Kindern, schwangere Frauen sowie alte und kranke Menschen berücksichtige. Amtsberg nannte es beschämend, dass nach monatelanger Diskussion jetzt nur so wenige Personen aufgenommen würden.

mk/dpa/ae