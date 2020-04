Starkes Erdbeben nahe Japans Küste – Krenkraftwerke nicht betroffen

Nahe der japanischen Küste hat am frühen Montagmorgen (Ortszeit) die Erde stark gebebt.

Laut der meteorologischen Agentur Japans hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,1. Betroffen waren der Nordosten der Insel Honshū und der Süden von Hokkaidō.

Das Epizentrum befand sich in einer Tiefe von 50 Kilometern, nahe der Küste von der Präfektur Miyagi. Tsunami-Warnung gab es keine. Zugleich spricht das European-Mediterranean Seismological Centre von einem Erdbeben mit einer Stärke von 6,4.

Die Nachrichtenagentur Kyodo meldet dabei, dass die Stärke der Erdbebenstöße in den Präfekturen Miyagi und Iwate nach der JMA-Skala bei vier und in der Präfektur Fukushima bei drei (von sieben Stufen) lag.

Bei den durch das Erdbeben im Jahre 2011 beschädigten Kernkraftwerken Fukushima 1 und Fukushima 2 wurden derzeit laut Kyodo keine neuen Anomalien registriert. Auch im Kernkraftwerk Onagawa gibt es keine Zerstörungen.

Nuklearkatastrophe von Fukushima

Am 11. März 2011 hatte eine Erdbeben- und Tsunamikatastrophe im Atomkraftwerk Fukushima 1 schwere Schäden angerichtet. In den Reaktoren 1 bis 3 kam es zu Kernschmelzen und Explosionen. Große Mengen an radioaktivem Material wurden freigesetzt und kontaminierten die Umgebung. Zehntausende Einwohner mussten das Gebiet verlassen. Die Entsorgungsarbeiten werden voraussichtlich 40 Jahre dauern.

