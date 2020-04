Taliban-Angriffe in Afghanistan – 28 Sicherheitskräfte getötet

In Afghanistan sind bei Attacken der militant-islamistischen Taliban-Bewegung mindestens 28 Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Dies berichtet am Montag der TV-Sender „Tolo News“ unter Berufung auf Polizeiangaben.

Zu den Angriffen kam es demnach in den Provinzen Balch und Tachar.

Tote und Verletzte

In der Provinz Tachar (auch Takhar) wurden am Sonntagabend 19 öffentliche Aufstandskräfte getötet. Fünf weitere seien dabei verletzt worden.

Bei einer weiteren Taliban-Attacke in der Provinz Balch kamen ebenfalls am Sonntagabend neun afghanische Militärs ums Leben. Fünf weitere, darunter auch ein Kind, sollen dabei verletzt worden sein.

Laut Polizeiangaben wurden drei Taliban-Mitglieder, darunter auch ihr Kommandeur Mawlawi Saifuddin, neutralisiert.

Widerstand gegen Terror

In Afghanistan, einem Binnenstaat an der Schnittstelle von Süd- zu Zentralasien, dauert ein bewaffneter Konflikt zwischen den Regierungskräften und der radikalen Taliban-Bewegung an. Die Taliban-Milizen hatten zuvor einen beträchtlichen Teil der ländlichen Gebiete des Landes unter ihre Kontrolle gebracht und eine Offensive gegen Großstädte eingeleitet. Auch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS; auch Daesh)* gewinnt in Afghanistan an Einfluss.

Die Verteidigungs- und die Sicherheitskräfte Afghanistans führen landesweit gemeinsame Anti-Terror-Einsätze durch.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

ak/ae