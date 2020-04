Bürgermeister italienischer Stadt dankt russischen Militärs für Hilfe

Russische Militärspezialisten und ABC-Militärs der italischen Streitkräfte haben Seniorenheime in Piario, Albino und Bonatte Soto desinfiziert.

„In solchen schweren Stunden ist es wichtig, dass die Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe, Ansichten und Religion zusammenhalten, um diese Notsituation zu bewältigen. Danke dafür, dass ihr zu uns gekommen und eine derart große Hilfe seid“, zitiert der Pressedienst die Aussagen von Previtali.

Russische und italienische Spezialisten haben in mehr als 63 Ortschaften der Region Lombardei Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. Gereinigt wurden 71 Gebäude, mehr als 600 Quadratmeter Räumlichkeiten und über 90.000 Quadratmeter Straßen mit fester Fahrbahndecke.

Russlands Hilfe für Italien

Coronavirus in Italien

Der russische Staatschef, Wladimir Putin, hatte am 21. März in einem Telefongespräch mit dem italienischen Premierminister, Giuseppe Conte, die Bereitschaft bekräftigt, operativ Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus zu leisten. 15 Flugzeuge der Luft- und Weltraumstreitkräfte Russlands haben bereits zirka 100 russische Militärfachleute und Technik zum Kampf gegen das Coronavirus nach Italien befördert.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden im Land bislang (Stand: 20. April) knapp 179.000 Coronavirus-Fälle und über 23.000 Todesopfer registriert.

ak/ae/sna