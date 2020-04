Bund übernimmt Kosten für Behandlung von Corona-Patienten aus EU – etwa 20 Millionen Euro erwartet

Die Bundesrepublik will laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Kosten für die Behandlung schwer kranker Corona-Patienten aus EU-Partnerstaaten in deutschen Krankenhäusern übernehmen. Das Ministerium schätzt die Kosten auf 20 Millionen Euro. Das berichtete die Agentur AFP am Montag.