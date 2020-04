Disney zahlt mehr als 100.000 Mitarbeitern kein Gehalt mehr

Diese Maßnahme für fast die Hälfte der gesamten Belegschaft wird es demnach dem Unternehmen ermöglichen, bis zu 500 Millionen US-Dollar (459 Millionen Euro) monatlich zu sparen.

Betroffen seien Angestellte in Themenparks und Hotels in Europa und den USA, die wegen der Coronavirus-Pandemie seit fast fünf Wochen geschlossen sind.

Unbezahlter Urlaub

Zuvor hatte Walt Disney angekündigt, seine Mitarbeiter in den USA, die nicht unbedingt gebraucht werden, ab 19. April in unbezahlten Urlaub schicken zu wollen. Um wie viele Mitarbeiter es sich handelt, gab Disney nicht bekannt. Dabei würden die Mitarbeiter weiterhin im Personalbestand bleiben. Die Krankenversicherungen will Disney weiter bezahlen.

Zudem könnten die betroffenen Mitarbeiter eine Entschädigung im Rahmen des staatlichen Hilfspakets in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar in Anspruch nehmen, heißt es.

Zuvor hatte das Unternehmen seine Themenparks in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Florida für unbestimmte Zeit geschlossen.

Walt Disney Company

The Walt Disney Company (WDC), umgangssprachlich meist Disney genannt, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen. Disney wurde international bekannt durch die Produktion von Zeichentrick- und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche. Der 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney als Disney Brothers Cartoon Studio gegründete Konzern hat seinen Sitz im kalifornischen Burbank.

Mit einem Umsatz von 55,6 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von neun Milliarden US-Dollar steht die Walt Disney Company laut den Forbes Global 2000 auf Platz 70 der weltgrößten Unternehmen (Stand: 2019).



