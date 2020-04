Klimaklage gegen Arktisbohrungen: Oberstes Gericht in Oslo kündigt Prüfung an

Umweltschützer haben den Beschluss des obersten norwegischen Gerichts begrüßt, ihre Klage gegen neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee anzuhören. Der Gerichtshof in Oslo hat am Montag eine Prüfung der eingereichten Berufung angekündigt. Zuvor waren die Umweltschützer vor zwei norwegischen Gerichten mit Klagen gescheitert.