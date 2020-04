Russische Militärs desinfizieren Armee-Ausbildungszentrum in Serbien

Russische und serbische Abc-Abwehrtruppen haben ein Ausbildungszentrum der serbischen Armee in der Stadt Požarevac desinfiziert, die 90 Kilometer südöstlich von Belgrad liegt. Dies geht aus einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums hervor.

Demnach bearbeiteten russische Soldaten die inneren Räume des Zentrums mit Desinfektionsmittel, während serbische Militärs Desinfektionsmaßnahmen auf dem anliegenden Gelände durchführten.

Laut dem serbischen Verteidigungsminister, Aleksandar Vulin, haben die russischen Soldaten bereits mehr als 80 Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. Die russischen Ärzte seien mehr als hundert Mal in verschieden Orte des Landes gekommen, um Hilfe zu leisten, sagte er.

„Sie tauschten ihre Erfahrungen mit uns aus, sie sprangen sehr oft in den gefährlichsten Bereichen für unsere Ärzte ein und halfen somit nicht nur den Patienten, sondern auch unseren Medizinern. Ihre Unterstützung und Hilfe bedeuten uns viel!“, zitiert die Mitteilung den serbischen Minister. Die russischen Ärzte würden Engagement und Geduld an den Tag legen, sie würden zeigen, dass es keine unlösbaren Aufgaben für sie gebe, so Vulin weiter.

Die gemeinsamen russisch-serbischen Aktivitäten hätten die Desinfektionsmaßnahmen wesentlich beschleunigt, heißt es in der Mitteilung. In den 24 zurückliegenden Stunden wurden 21 Einrichtungen in den Städten Požarevac, Smederevo, Novi Pazar und Niš keimfrei gemacht.

Zudem hätten zwei russische Ärzteteams an der medizinischen Untersuchung und Behandlung von 32 Covid-19-Infizierten in den Krankenhäusern der Städte Ćuprija, Novi Pazar und Smederevo teilgenommen.

