„Das Schlimmste liegt noch vor uns“ – WHO-Chef prophezeit Verschlechterung der Corona-Situation

„Glauben Sie uns. Das Schlimmste liegt noch vor uns. Lasst uns diese Tragödie verhindern“, zitierte die Zeitung „The Politico“ Ghebreyesus.

Die Menschheit könne aber noch immer die Krise verhindern, zu welcher die Pandemie führen könnte. Die Situation werde aber dadurch erschwert, dass über das Virus praktisch nichts bekannt sei.

Dabei erklärte Ghebreyesus nicht, warum er glaubt, dass sich der Ausbruch, der nach Angaben der Johns-Hopkins-University fast 2,5 Millionen Menschen infiziert und über 166.000 Menschen getötet hat, verschlimmern könnte. Einige Leute hätten jedoch auf die mögliche künftige Ausbreitung der Krankheit über Afrika hingewiesen, wo die Gesundheitssysteme weit weniger entwickelt sind.

Dabei erwähnte der WHO-Chef die sogenannte Spanische Grippe von 1918 als Referenz für den Ausbruch des Coronavirus.

„Das ist eine sehr gefährliche Kombination und das passiert ... wie die Grippe von 1918, die bis zu 100 Millionen Menschen tötete“, sagte er gegenüber Journalisten in Genf.

Lockerung der Coronamaßnahmen in Europa

In Italien, Spanien, Deutschland und Österreich treten in dieser Woche erste Lockerungen der Coronamaßnahmen in Kraft. Doch die WHO warnt, dass die Lockerungen die Epidemie nicht beenden würden.

Wie der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag in einem virtuellen G20-Treffen sagte, sei es zwar ermutigend, dass einige Länder ihre COVID-19-Beschränkungen lockerten, jedoch müssten „diese Maßnahmen ein schrittweiser Prozess“ sein.

Laut Tedros ist es entscheidend, die Aufhebung dieser Maßnahmen „nicht als das Ende“ der Epidemie zu betrachten, sondern als den Anfang der nächsten Phase.

Neuartiges Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch der neuartigen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. In 185 Ländern hatten sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 2,4 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. 170.399 Menschen sind gestorben, 651.503 genesen.

Die USA sind mit 787.300 Infizierten das am stärksten betroffene Land weltweit. Ihnen folgen Spanien (200.200), Italien (181.200), Frankreich (156.400), Deutschland (147.00) und Großbritannien (125.800). Russland rangiert mit 52.763 Infizierten auf Platz zehn.

ns/ae