Phuket: Schweizer und Kanadier höheren Alters tot in Mietwohnungen aufgefunden – Todesursache unklar

Zwei Ausländer höheren Alters sind in ihren Mietwohnungen in der thailändischen Touristenhochburg Phuket tot aufgefunden worden. Dies berichtete die Zeitung „Phuket News“ am Montag.

Ein 70-jähriger Kanadier wurde am Samstag tot in einem Haus in der Chao Fa East Rd. aufgefunden, zitiert die Zeitung den Polizeikapitän von Chalong, Somkiet Sarasin. Nach Angaben des Wohnungseigentümers mietete der Mann diese Wohnung seit fünf Jahren und lebte alleine dort. Spuren eines gewaltsamen Todes fand die Polizei keine.

Am selben Tag wurde ein weiterer Ausländer, ein 72-jähriger Schweizer, tot in einem Haus auf Soi Banpod in der Provinz Kathu entdeckt. Ein enger Freund des Verstorbenen, der ihm Lebensmittel brachte, fand die Leiche. Auch in diesem Fall wies nichts auf einen gewaltsamen Tod hin.

Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären und Auskunft darüber geben, ob die Männer mit COVID-19 infiziert waren. Aufgrund ihres Alters zählten die beiden zur Coronavirus-Risikogruppe.

sm/ae