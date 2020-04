Einer der meistgesuchten IS-Terroristen in Spanien festgenommen

In der spanischen Hafenstadt Almeria hat die Polizei nach eigenen Angaben einen der meistgesuchten IS-Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Den Namen des Terroristen gab die Polizei nicht bekannt.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Staatsbürger Ägyptens handeln. Der Mann sei kürzlich illegal aus Nordafrika nach Spanien gekommen. Die Festnahme sei in Almeria erfolgt. Nach Angaben der spanischen Polizei soll der Mann „einer der meistgesuchten IS*-Kämpfer in Europa“ sein. Der Terrorist habe sich einige Jahre in Kriegsgebieten in Syrien und im Irak aufgehalten.

Außer dem Hauptverdächtigen seien noch zwei weitere Männer festgenommen worden. Ihre Identität und Verbindungen zum IS würden derzeit ermittelt.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

mka/gs/sna