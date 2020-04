WHO widerspricht US-Labor: Coronavirus auf natürlichem Wege entstanden

Das neuartige Coronavirus ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO auf natürlichem Wege entstanden. Damit wies die WHO die These eines US-Labors zurück, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in Wuhan stammen könnte.

Wie WHO-Sprecherin Fadela Chaib am Dienstag erklärte, deuteten alle verfügbaren Informationen darauf hin, dass das Virus nicht in einem Labor oder an anderer Stelle manipuliert oder konstruiert wurde.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Virus tierischen Ursprungs ist“, sagte sie.

US-Vorwürfe gegen China

Der Übertragungsweg von Tieren auf Menschen sei noch unklar. Es habe aber sicherlich ein Tier gegeben, das es vorübergehend in sich getragen habe. Alles deute darauf hin, dass es Ende letzten Jahres seinen Ursprung bei Fledermäusen in China genommen habe.

Am vergangenen Mittwoch hatten die US-amerikanischen Behörden China wiederholt die Verheimlichung von Informationen über die Coronavirus-Ausbreitung vorgeworfen.

„Ich denke, dass wir noch mehr Druck (auf China) ausüben müssen, damit sie (die Informationen) teilen“, sagte Pentagon-Chef Mark Esper.

China wies zuvor ähnliche Vorwürfe zurück.

US-Präsident Donald Trump hatte letzte Woche ebenfalls erklärt, seine Regierung versuche festzustellen, ob das Virus aus einem Labor in der Provinzhauptstadt Wuhan stammen könnte, von der aus sich die Seuche verbreitete.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die chinesische Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

In 185 Ländern hatten sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 2,4 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. 171.256 Menschen sind gestorben, 658.398 genesen.

