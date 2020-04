McDonald’s öffnet nach Quarantäne-Lockerung wieder - Franzosen stehen kilometerlang Schlange

Die Nachricht, dass ein McDonald’s im Departement Seine-et-Marne geöffnet hat, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es geht um ein Restaurant im Format Drive McDo, das Essen und Getränke ausschließlich an Autofahrer verkauft, ohne dass diese den Wagen verlassen müssen. Am Montagabend erreichten die Wartezeiten mitunter bis zu drei Stunden, so der Sender.

Mitnehmen von Restaurantspeisen nicht verboten

Da die französischen Behörden die Zulieferung und das Mitnehmen von Speisen auch in der Quarantäne nicht verboten hatten, beschloss die Leitung des Restaurants, den Betrieb am 20. April wiederaufzunehmen. Unterdessen wurde das Regime der Selbstisolation im Land bis zum 11. Mai verlängert. Die Bevölkerung rechnet damit, dass die Einschränkungen dann schrittweise gelockert werden.

Derzeit haben alle Cafés, Restaurants, Kinos, Museen, Parks, Geschäfte, die mit Industriewaren handeln, sowie Lehreinrichtungen landesweit geschlossen.

am/gs/ta