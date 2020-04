Nach Blutbad in Kanada: Opferzahl steigt auf 23

„Wir denken, dass es 23 Todesopfer gibt, darunter auch (ein Opfer) im Alter von 17 Jahren. Die anderen Opfer sind Erwachsene, sowohl Männer als auch Frauen“, verlautet es aus der Polizeimitteilung.

BREAKING - The RCMP increases the death toll in the Nova Scotia shooting to 23 people. Here is the full release from the Mounties #cdnpoli #nsshooting pic.twitter.com/R3usp8V75L — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) April 21, 2020

Unter den Toten sei auch eine 23 Jahre alte Offizierin der kanadischen Polizei.

Schießerei in Kanada

In der kanadischen Provinz Nova Scotia hatte am 18. April ein Amokschütze mehrere Menschen getötet . In einem Wohnhaus in der Ortschaft Portapique, etwa130 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Halifax, seien die Ermittler bereits in der Nacht zum Sonntag auf mehrere Tote gestoßen. Kommissar Chris Leather sprach von einer „chaotischen“ Szene. Der Täter konnte fliehen.

Dies führte zu einer zwölfstündigen Verfolgungsjagd durch Nova Scotia. Opfer seien an mehreren Tatorten in der Atlantik-Provinz gefunden worden. An einigen Stellen seien Feuer auf Grundstücken gelegt worden. Das Motiv ist unklar.

Der mutmaßliche Schütze, ein 51-jähriger Mann, konnte am Sonntagmittag schließlich von der Polizei an einer Tankstelle in Enfield gestellt werden. Er sei dabei getötet worden, so Leather. Der mutmaßliche Täter soll sich laut Ermittlern als Polizist verkleidet haben. Auch sein Auto habe einem Polizeifahrzeug geglichen.

ak/ae