Grüne fordern Corona-Elterngeld, Trump setzt Einwanderung aus, Mehr Anrufe wegen häuslicher Gewalt

Nachrichtenüberblick: Grüne fordern Corona-Elterngeld; Trump setzt Einwanderung aus; Ministerpräsident von Niedersachsen wegen Masken genervt; Zahl der Anrufe wegen häuslicher Gewalt gestiegen; Maske kann bei Gesprächspartner Stress auslösen; Opferzahl in Kanada steigt

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Grüne fordern Corona-Elterngeld

Die Grünen im Bundestag fordern wegen der Pandemie ein „Corona-Elterngeld“ für Familien, die von Kita- und Schulschließungen betroffen sind. In einem am Dienstag beschlossenen Antrag, der der Zeitung „Welt“ vorliegt und heute im Bundestag beraten werden soll, fordert die Fraktion, Eltern während der gesamten Zeit des Betreuungsnotstands eine Lohnersatzleistung zu zahlen. Konkret schlagen die Grünen vor, die in Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz verankerte Lohnentschädigung für Eltern, die sich wegen einer behördlichen Schließung einer Betreuungseinrichtung zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen, zu verlängern.

Trump setzt Einwanderung aus

Die Begrenzung der Einwanderung in die USA wegen der Corona-Krise soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zunächst für 60 Tage gelten. Das sagte Trump im Weißen Haus. Der Schritt betreffe im Wesentlichen jene, die sich um einen dauerhaften Aufenthalt mit einer Green Card bemühten. Es gehe nicht um vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen. Trump begründete seinen Vorstoß erneut mit einer Verpflichtung gegenüber US-Arbeitern angesichts der Corona-Pandemie.

Ministerpräsident von Niedersachsen wegen Masken genervt

Der Ministerpräsident von Niedersachsen hat das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht in der Corona-Pandemie kritisiert. Es nerve ihn schon, sagte Stephan Weil am Abend im ZDF. Und zwar deswegen, weil man eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen habe, führte er aus. Eigentlich gebe es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gebe.

Zahl der Anrufe wegen häuslicher Gewalt gestiegen

Beim deutschlandweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hat die Nachfrage nach Beratung zu häuslicher Gewalt zuletzt zugenommen. Vergangene Woche habe man eine Steigerung von 17,5 Prozent im Vergleich zu zwei Wochen zuvor verzeichnet, sagte eine Sprecherin von Familienministerin Franziska Giffey der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin sei die Entwicklung der Beratungskontakte vergleichbar zum Vorjahr 2019 verlaufen, ohne Auffälligkeiten. Ein Trend sei feststellbar. Giffey hatte Anfang der Woche die gestiegene Nachfrage in Zusammenhang mit der Corona-Krise gestellt, Familien stünden auf engem Raum unter besonderem Stress.

Maske kann bei Gesprächspartner Stress auslösen

Das Tragen einer Schutzmaske kann laut einem Mimikexperten Stress beim Gegenüber auslösen. Die Mimik ist wahnsinnig wichtig für die zwischenmenschliche Kommunikation, sagte Dirk Eilert, Experte für Körpersprache. Verdecke der Gesprächspartner Teile des Gesichts, könnten bestimmte Signale nicht mehr wahrgenommen werden. Das könne Verunsicherung auslösen, wenn Menschen daran nicht gewohnt seien. Besonders das Lächeln spiele eine große Rolle bei der Einschätzung von sozialer Interaktion. Die Mimik hilft uns zu sehen, was in dem anderen vorgeht. Gleichzeitig könne eine Maske für den Träger aber entspannend wirken, weil dieser sich hinter dem Stoffschutz unter Umständen freier fühle.

Opferzahl in Kanada steigt

Nach der schlimmsten Bluttat in Kanadas Geschichte geht die Polizei nun von 23 Todesopfern aus. Unter den Menschen, die ein 51 Jahre alter Mann mutmaßlich an mehreren Orten in der ländlichen Atlantik-Provinz Nova Scotia getötet hat, befänden sich eine Person im Alter von 17 Jahren sowie 21 Erwachsene, teilte die Polizei mit. Auch der mutmaßliche Täter ist tot. Die Ermittler hatten eigenen Angaben zufolge fünf gelegte Brände untersucht und dabei nach der Tat am Sonntag weitere Opfer entdeckt.

mk/dpa/ae