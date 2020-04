Erdbeben der Stärke 5,1 vor Kurilen-Inseln gemeldet

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat sich am Mittwoch in der Nähe der russischen Kurilen-Inseln ereignet. Das teilte die örtliche Filiale des Geophysikalischen Dienstes der Russischen Akademie der Wissenschaften mit.

„Das Erdbeben der Stärke 5,1 wurde am Mittwoch um 17.50 Uhr Ortszeit (08.50 Uhr MESZ) registriert. Sein Epizentrum lag bei 46,3 Grad nördlicher Breite und 153,7 Grad östlicher Länge, rund 153 Kilometer östlich der Insel Simuschir. Der Bebenherd befand sich in 62 Kilometer Tiefe“, sagte Jelena Semjonowa, Leiterin der Erdbebenwarte Juschno-Sachalinsk.

Die Erdstöße seien auf der Inselkette der Kurilen nicht zu spüren gewesen.

Erdbeben der Stärke 5,5 nahe Kurilen-Inseln

Erst am 7. April hatte ein Erdbeben der Stärke 5,5 die Region in der Nähe der russischen Kurilen-Inseln erschüttert. Der Bebenherd lag 59 Kilometer in der Tiefe. Erdstöße mit Stärke drei waren in Sewero-Kurilsk zu spüren.

ns/ae/sna