„Rätsel-Leopard“ in Fotofalle getappt – Bilder aus Russlands Fernost

Leo 103UN ist demnach „ein weiterer Rätsel-Leopard“, heißt es im Text zu den geposteten Instagram-Fotos.
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Знакомьтесь, дальневосточный леопард Leo 103UN 🐆 ⠀ Еще один леопард-загадка. Пол этого пятнистого хищника в настоящее время неизвестен! 🙀 Leo 103UN окутан тайной. Пока у ученых не хватает материалов с фотоловушек для того, чтобы определить, самец это или самка 🐾 Ни F - female (девочка), ни M - male (мальчик), а UN - unknown (неизвестно). Все по-научному! ⠀ Будем ждать новые кадры - тогда и узнаем, кто это. А что думаете вы? ⠀ Впрочем, имеющиеся снимки позволяют быть уверенными, что этот дикий хищник обладает крепким здоровьем и может прекрасно обеспечивать себе безбедную жизнь в девственной тайге 🌿 ⠀ Снимки получены отделом науки "Земли леопарда" с помощью фотоловушек. ⠀ #землялеопарда #дальневосточныйлеопард #леопард #приморье #leopardland #amurleopard
„Weder F – female, noch M – male, sondern UN – unknown“, heißt es.
Experten betonen dabei, dass die aktuellen Bilder darauf hinweisen, dass die Raubkatze gesund sei und in der Taiga „gut und üppig leben“ könne.
Leopardenland-Nationalpark
Der Leopardenland-Nationalpark ist ein Schutzgebiet im fernen Osten Russlands und eines der wichtigsten Refugien des bedrohten Amur-Leoparden. Der Nationalpark wurde im Jahr 2012 ausgerufen.
Im Leopardenland leben laut Angaben von 2019 insgesamt 97 erwachsene Leoparden sowie 31 erwachsene Amurtiger.
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На «Земле леопарда» посчитали редких кошек и впервые - копытных 😺 В 2019 году на охраняемых территориях «Земли леопарда» фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Стабильно высокая численность редких кошек обеспечивается надежной охраной и ростом поголовья диких копытных – до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов 🐾 ⠀ Численность всех краснокнижных кошек сохраняется на стабильно высоком уровне благодаря комплексу мер по охране территории от браконьеров и пожаров, проведению зимой биотехнических мероприятий, как следствие, обилию диких копытных – основы благополучия хищников. Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» обитает 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль. ⠀ «Мы рады поделиться нашими достижениями и подвести символический итог работы за последний год, приурочив завершение этой работы ко дню образования национального парка, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Огромные цифры численности копытных животных на наших территориях наглядно демонстрируют эффективность комплекса природоохранных мер. Важно, что природа остается в гармонии, в ней поддерживается естественный баланс. Копытные – основа кормовой базы леопардов и тигров. Крупные хищники являются индикатором состояния экосистемы: если численность кошек стабильна, если они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа». ⠀ #землялеопарда #дальневосточныйлеопард #леопард #амурскийтигр #тигр #amurleopard #amurtiger #leopardland
ak/ae/sna
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