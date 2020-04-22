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    Leopard (Symbolbild)

    „Rätsel-Leopard“ in Fotofalle getappt – Bilder aus Russlands Fernost

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    Sputnik Deutschland
    https://de.sputniknews.com/panorama/20200422326943247-raetsel-leopard-fotofalle-bilder-russlands-fernost/

    Der Leopardenland-Nationalpark, ein Schutzgebiet im fernen Osten Russlands, hat Bilder einer großen Raubkatze publik gemacht, die Forschern viele Fragen stellt.

    Leo 103UN ist demnach „ein weiterer Rätsel-Leopard“, heißt es im Text zu den geposteten Instagram-Fotos.

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    Знакомьтесь, дальневосточный леопард Leo 103UN 🐆 ⠀ Еще один леопард-загадка. Пол этого пятнистого хищника в настоящее время неизвестен! 🙀 Leo 103UN окутан тайной. Пока у ученых не хватает материалов с фотоловушек для того, чтобы определить, самец это или самка 🐾 Ни F - female (девочка), ни M - male (мальчик), а UN - unknown (неизвестно). Все по-научному! ⠀ Будем ждать новые кадры - тогда и узнаем, кто это. А что думаете вы? ⠀ Впрочем, имеющиеся снимки позволяют быть уверенными, что этот дикий хищник обладает крепким здоровьем и может прекрасно обеспечивать себе безбедную жизнь в девственной тайге 🌿 ⠀ Снимки получены отделом науки "Земли леопарда" с помощью фотоловушек. ⠀ #землялеопарда #дальневосточныйлеопард #леопард #приморье #leopardland #amurleopard

    Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land)

    Seltener schwarzer Leopard in Afrika
    © Foto : Paul Oxton Wild Heart Wildlife Foundation/YouTube
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    „Das Geschlecht dieses gefleckten Raubtieres ist nicht bekannt“, erklären die Mitarbeiter des Nationalparks. Die Wissenschaftler verfügen derzeit über zu wenige Materialien von Fotofallen, um feststellen zu können, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist.

    „Weder F – female, noch M – male, sondern UN – unknown“, heißt es.

    Experten betonen dabei, dass die aktuellen Bilder darauf hinweisen, dass die Raubkatze gesund sei und in der Taiga „gut und üppig leben“ könne.

    Leopardenland-Nationalpark 

    Der Leopardenland-Nationalpark ist ein Schutzgebiet im fernen Osten Russlands und eines der wichtigsten Refugien des bedrohten Amur-Leoparden. Der Nationalpark wurde im Jahr 2012 ausgerufen.

    Im Leopardenland leben laut Angaben von 2019 insgesamt 97 erwachsene Leoparden sowie 31 erwachsene Amurtiger.

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    На «Земле леопарда» посчитали редких кошек и впервые - копытных 😺 В 2019 году на охраняемых территориях «Земли леопарда» фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Стабильно высокая численность редких кошек обеспечивается надежной охраной и ростом поголовья диких копытных – до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов 🐾 ⠀ Численность всех краснокнижных кошек сохраняется на стабильно высоком уровне благодаря комплексу мер по охране территории от браконьеров и пожаров, проведению зимой биотехнических мероприятий, как следствие, обилию диких копытных – основы благополучия хищников. Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» обитает 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль. ⠀ «Мы рады поделиться нашими достижениями и подвести символический итог работы за последний год, приурочив завершение этой работы ко дню образования национального парка, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Огромные цифры численности копытных животных на наших территориях наглядно демонстрируют эффективность комплекса природоохранных мер. Важно, что природа остается в гармонии, в ней поддерживается естественный баланс. Копытные – основа кормовой базы леопардов и тигров. Крупные хищники являются индикатором состояния экосистемы: если численность кошек стабильна, если они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа». ⠀ #землялеопарда #дальневосточныйлеопард #леопард #амурскийтигр #тигр #amurleopard #amurtiger #leopardland

    Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land)

    ak/ae/sna

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    Tags:
    Raubkatzen, Fernost, Fotos, Russland, Leopardenland-Nationalpark
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