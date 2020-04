Ramadan mit Corona-Auflagen, Trump unterzeichnet Verfügung, Feuerwehr kämpft weiter gegen Brände

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Ramadan beginnt mit Corona-Auflagen

Mitten in der Corona-Krise beginnt heute der Fastenmonat Ramadan für die Muslime. Wegen der Beschränkungen und Ausgangssperren wird es dieses Jahr in vielen Ländern keine Zusammenkünfte nach Sonnenuntergang zum Fastenbrechen und zum nächtlichen Gebet in der Moschee geben.

Auch Reisen in die heiligen Städte des Islam sind derzeit nicht möglich. Die religiösen Autoritäten vieler Länder haben die Gläubigen aufgerufen, zu Hause zu beten und sich nicht in größeren Gruppen zu versammeln. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte der Deutschen Presseagentur, die Nichtverbreitung des Virus sei auch im Ramadan höchste Pflicht. Das gemeinsame Gebet müsse sich dem unterordnen.

Koalition plant neue Corona-Hilfen

Für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen gibt es in der Corona-Krise neue milliardenschwere Hilfen. Darauf haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition verständigt. Das Kurzarbeitergeld soll erhöht werden, um vor allem für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert. Gastronomiebetriebe bekommen Steuererleichterungen. Zur Ausstattung von Schülern stellt der Bund außerdem 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung.

Trump unterzeichnet Verfügung

US-Präsident Donald Trump hat die angekündigte Verfügung zur vorübergehenden Aussetzung von Einwanderung in die Vereinigten Staaten unterzeichnet. Das sagte Trump im Weißen Haus in Washington. Der US-Präsident begründete den Schritt erneut damit, Jobs und medizinische Ressourcen müssten angesichts der Corona-Krise für Amerikaner bewahrt werden. Trump hatte am Montag überraschend auf Twitter angekündigt, Einwanderung in die USA wegen der Corona-Pandemie zeitweise auszusetzen.

Weltärztepräsident nennt Pflicht für Schals oder Tücher lächerlich

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die inzwischen für ganz Deutschland beschlossene Maskenpflicht im Kampf gegen das Coronavirus kritisiert. Er selbst trage eine Maske, aus Höflichkeit und Solidarität, halte eine gesetzliche Pflicht aber für falsch, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“. Denn wer eine Maske trage, wähne sich sicher und vergesse den allein entscheidenden Mindestabstand, sagte Montgomery. Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Eine Pflicht für Schals oder Tücher sei lächerlich.

Corona-Bekämpfung darf kein Vorwand für Repression sein

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Einhaltung der Menschenrechte im Kampf gegen das Coronavirus angemahnt.

Man habe gesehen, wie das Virus selbst nicht diskriminiert, aber seine Auswirkungen, indem es tiefe Schwächen der öffentlichen Dienstleistungen und strukturelle Ungleichheiten aufdeckt, die den Zugang zu ihnen behindern, sagte Guterres heute in einer Videobotschaft. Menschenrechte müssten deshalb im Zentrum der Antwort auf die Pandemie stehen.

Feuerwehr kämpft weiter gegen Brände an niederländischer Grenze

Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen auch am frühen Donnerstagmorgen weiter gegen die Heide- und Waldbrände im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. In der Region brennen seit Montagmittag die Heide und der Wald, vor allem auf niederländischer Seite im Nationalpark De Meinweg. Rund 200 Feuerwehrleute aus Deutschland waren allein am Mittwoch im Einsatz. Zurzeit sei alles ruhig. Es haben sich mehrere neue Glutnester gebildet, die man aber im Griff habe, sagte Einsatzleiter Franz-Heiner Jansen. Die Nester mit einer Größe von 20 Zentimetern bis zwei Meter würden aktuell gelöscht, hieß es am frühen Morgen. Ein Hubschrauber sollte in den Morgenstunden neue Infrarotbilder zur Lagebeurteilung im Brandgebiet erstellen.

