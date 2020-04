Ärzte besorgt: Sterben Menschen aus Angst vor Corona statt sich behandeln zu lassen?

In den letzten Wochen sah man in Kliniken und Krankenhäuser immer weniger Patienten mit akuten Leiden. In Bereichen wie der Kardiologie sind gar 20 bis 30 Prozent weniger Patienten zur Abklärung vor Ort. Die große Befürchtung der Mediziner ist, dass Leute aus Angst vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 zuhause bleiben.