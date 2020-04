EU mit Billionen gegen Corona-Wirtschaftskrise, Klimaprotest trotz Corona

Nachrichtenüberblick: EU mit Billionen gegen Corona-Wirtschaftskrise; Städtetag will klare Perspektive für Lockerung der Beschränkungen; Viertes Hilfspaket in den USA bestätigt; Schiff kollidiert mit Windkraftanlage; Klimaprotest trotz Corona; Deutsche können nicht mehr kochen

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

EU mit Billionen gegen Corona-Wirtschaftskrise

Die Europäische Union will den Dauerstreit über Corona-Bonds überwinden und sich gemeinsam gegen die dramatische Wirtschaftskrise stemmen. Der EU-Gipfel billigte ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber umstritten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will nun bis Mitte Mai ein für alle akzeptables Modell ausarbeiten.

Städtetag will klare Perspektive für Lockerung der Beschränkungen

Viertes Hilfspaket in den USA bestätigt

Der Deutsche Städtetag hat vor zu großer Zögerlichkeit bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen gewarnt. Es stimme schon, dass man nicht zu forsch sein dürfe, sagte Städtetags-Präsident Burkhard Jung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man brauche aber auch eine klare Perspektive, etwa für die Öffnung von Spielplätzen. Kanzlerin Angela Merkel hatte gerügt, manche Bundesländer seien zu forsch bei der Lockerung der Schutzmaßnahmen. Jung sagt, die Lockerungsdebatte müsse geführt werden, weil die Einschränkungen stark seien.

Nach dem Senat hat nun auch das US-Repräsentantenhaus grünes Licht für ein viertes Hilfspaket im Kampf gegen die Coronavirus-Krise gegeben. Die Abgeordneten billigten in Washington das Gesetz für ein Rettungspaket insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen. Aber auch Krankenhäuser sollen davon profitieren. Es ist insgesamt 484 Milliarden Dollar schwer. Damit steigen die Anti-Krisen-Maßnahmen der USA auf zusammen rund drei Billionen Dollar.

Schiff kollidiert mit Windkraftanlage

Ein Schiff ist vor der Nordseeinsel Borkum mit einer Windkraftanlage kollidiert. Drei Besatzungsmitglieder wurden verletzt – eines davon schwer, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am frühen Morgen mit. Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff „Njord Forset“ stieß demnach rund 45 Kilometer vor der Insel im Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 1 gegen eine Anlage. Ein in der Nähe kreuzendes Versorgungsschiff fuhr zuerst zu dem Havaristen, der Seenotrettungskreuzer SK40 kam von Borkum hinzu. Ein Hubschrauber flog das schwer verletzte Crew-Mitglied ins Universitätsklinikum Groningen; ein zweiter Mann wurde nach Westerstede geflogen.

Klimaprotest trotz Corona

Es soll der größte Onlineprotest aller Zeiten werden: Die Klimabewegung „Fridays for Future“ will mitten in der Corona-Krise in vielen Ländern für mehr Klimaschutz demonstrieren. Wegen der weltweiten Pandemie finden die Aktionen überwiegend im Internet statt. „Bekämpft jede Krise“, schrieben in den vergangenen Tagen schon viele junge Menschen auf Schilder. Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer kündigte auf Twitter den größten Onlineprotest aller Zeiten an. Man werde zeigen, wie groß der gesellschaftliche Rückhalt hinter gerechtem Klimaschutz sei.

Deutsche können nicht mehr kochen

Die Corona-Krise hat die Deutschen nach Einschätzung der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie als Kochmuffel entlarvt. Seit Jahren weise man darauf hin, dass die Kochkompetenz der Deutschen drastisch sinke, sagte BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff der Deutschen Presse-Agentur. Das stelle viele Menschen nun, wo die Restaurants geschlossen haben, vor große Probleme. Der Wegfall des Angebots von Schnellrestaurants, Pommes-Buden und Italienern wirft die Leute nun dramatisch zurück auf ihre eigenen Kochkünste, sagte Minhoff. Und die seien sehr begrenzt.